Addio a Sumner Redstone | tycoon dei media Usa

Sumner Redstone, il tycoon dei media divenuto celebre per aver trasformato una catena di drive-in di famiglia in un impero che spazia da Cbs a Viacom, è morto oggi a 97 anni. "Pazienza è una virtù che ...

