WTA Lexington – Esordio vincente per Coco Gauff: Dolehide sconfitta in 2 set (Di martedì 11 agosto 2020) Esordio vincente per Coco Gauff nel WTA di Lexington. La giovane tennista americana, al ritorno in campo dopo lo stop forzato dovuto al lockdown, ha raccolto una convincente vittoria contro la connazionale Caroline Dolehide, numero 132 del ranking mondiale femminile. Coco Gauff, attualmente numero 53 WTA, si è imposta in 1 ora e 43 minuti con il punteggio di 5-7 / 5-7.L'articolo WTA Lexington – Esordio vincente per Coco Gauff: Dolehide sconfitta in 2 set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportface2016 : Vittoria complicata all'esordio per #SerenaWilliams a #Lexington - serenaviani : RT @TennisAuFeminin: [LEXINGTON] Du beau monde à venir ce mardi sur le court central ???? Serena Williams (9e WTA) ?? Bernarda Pera (60e WTA)… - SimoneFocarazzo : Ma quanto è bella la Pera? ???? @bernarda_pera #WTA #lexington #WTALexington #williams @WTA - CAPORANGTUA9 : WTA - Lexington: Francesca Di Lorenzo vs CiCi Bellis • Live Stream ??Click Here Link HD TV?? - livetennisit : WTA Lexington: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 -