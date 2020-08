Vicenza, poliziotto prende per il collo un ragazzo nero (VIDEO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) poliziotto prende per il collo un ragazzo nero: è polemica. Il giovane: “Ho avuto paura”. Vicenza – poliziotto prende per il collo un ragazzo nero. Un VIDEO diventato in pochi minuti virale riprende l’agente che con forza ferma il giovane a Vicenza con la gente intorno che chiede di fermarsi per evitare un nuovo caso George Floyd. La tensione continua ad essere elevata con i centri sociali che scenderanno in piazza nel giorno del processo per direttissima. Una vicenda che ha portato il Questore ad intervenire per smorzare le polemiche: “Se ti chiedono un documento – ha detto a La Repubblica – non ... Leggi su newsmondo

