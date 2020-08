Utilizza 100 candele per chiederle di sposarlo: la casa prende fuoco (Di martedì 11 agosto 2020) E’ successo a Sheffield dove un ragazzo di 26 anni ha Utilizzato cento candeline per chiedere alla fidanzata di sposarlo. La casa però prende fuoco Un gesto romantico, vero e autentico, si è trasformato in un incubo. La vicenda è accaduta a Sheffield, città della contea inglese South Yorkshire, dove è andata a fuoco una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Utilizza 100 Utilizza 100 candele per chiederle di sposarlo: la casa prende fuoco MeteoWeek Montesilvano/monopattini. Aliano, "Boom di presenze in città"

A Montesilvano da oggi si possono utilizzare 100 monopattini attraverso il noleggio free floating. L'utente può scaricare l’app di Helbiz sul telefonino per localizzare il mezzo più vicino. Una volta ...

Oppo, lo smartphone con connessione 100 volte più veloce del Wi-Fi

La comunicazione Li-Fi è una recente tecnologia che consente di utilizza le onde luminose emesse da un LED ... trasportati entro una delineata portata ottica; Velocità quasi 100 volte superiore ...

