Sisma magnitudo 3.7 in provincia Cosenza (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 11 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 3:36 nel Parco nazionale della Sila in Calabria, in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Cosenza - JelenaSoskic73 : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Cosenza - AgenziaOpinione : SISMA * APRIGLIANO – PROVINCIA COSENZA : « MAGNITUDO 3,7 ML / PROFONDITÀ 16,6 KM / 11 AGOSTO 2020 / 03.36.05 »… - sardanews : Sisma magnitudo 3.7 in provincia Cosenza - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Cosenza -