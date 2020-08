Sgarbi show a In Onda: “Bonus Covid ai parlamentari? Colpa del governo” (Di martedì 11 agosto 2020) E’ un Vittorio Sgarbi scatenato, quello che durante la trasmissione In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, attacca il governo sullo scandalo dei Bonus Inps richiesti da 5 parlamentari dopo aver offeso il presidente della Camera, Roberto Fico, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Per Sgarbi infatti e’ il governo che dovrebbe dimettersi per non aver previsto questa eventualita’, non i cinque parlamentari che hanno richiesto il rimborso pensato per aiutare le partite Iva rimaste senza introiti durante il lungo lockdown da marzo a giugno. LEGGI ANCHE > “Cinque deputati hanno chiesto il bonus Covid” “Bonus Inps? La norma non escludeva i parlamentari” Il critico ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Sgarbi show contro il governo: 'Inetti, colpa loro lo scandalo dei bonus covid' #Sgarbi #inondala7 #bonus600euro

