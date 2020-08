Rimini, lascia tre bimbi piccoli sul balcone: denunciata mamma (Di martedì 11 agosto 2020) commenta Una donna italiana di origine egiziana è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver lasciato tre figli piccoli, di 2, 3 e 5 anni, chiusi fuori sul terrazzo sotto il sole, mentre un ... Leggi su tgcom24.mediaset

“Sono scesa solo per poco tempo per andare a fare la spesa”, così una donna di 42 anni si è giustificata davanti agli agenti di polizia dopo aver lasciato i tre figli di 2, 3 e 5 anni chiusi fuori sul ...

Monopattini, avvio a tutto sprint con quattromila prelievi. Sette le multe

LECCE – Da venerdì a domenica sono stati poco meno di 4mila i prelievi dei monopattini elettrici che l’azienda BitMobility ha dislocato sul territorio di Lecce, ampliando - senza costi a carico dell’a ...

