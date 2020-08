Redmi Note 9 e Note 8 Pro si vestono di nuovi colori (Di martedì 11 agosto 2020) Dall'Asia arrivano due nuove colorazioni per due smartphone molto popolari come Redmi Note 9 e di Redmi Note 8 Pro. Guardiamole insieme L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

DarthNewsSide : Redmi Note 9 in offerta a 125,90 euro utilizzando questo coupon BG8N93 ?? - DarthNewsSide : ?? Redmi Note 8 Pro (6GB + 128GB) disponibile in offerta lampo a 168,14 ?? ?? - miui_ita : Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 9 ora disponibili anche in Coral Orange e in Onyx Black - Nurekesh1 : RT @xiaomiItalia: I punti salienti del nostro XIAOMI LIVE SHOW di ieri: ??Redmi Note 9 Family in vendita ora, con prezzi speciali per le pr… - LGD_informatica : Xiaomi Redmi Note 9S Global 4GB RAM + 64GB ROM - offerta a tempo In offerta a € 168 Invece di € 310… -