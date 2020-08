Psg, positivo al Covid un giocatore dell’U19 (Di martedì 11 agosto 2020) Tegola in casa Psg. A comunicare la notizia è stato il club parigino attraverso una nota ufficiale sui propri canali social: al centro sportivo un giocatore dell’U19, del quale identità la società ha preferito non rivelare, è risultato positivo al Covid-19. In virtù dell’accaduto, è stata sospesa l’amichevole in programma con i pari età del Versailles. La prima squadra, impegnata domani nella Final Eight di Champions contro l’Atalanta, in queste ora si trova a Lisbona per preparare la sfida. L'articolo Psg, positivo al Covid un giocatore dell’U19 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Un nuovo caso di Coronavirus nel calcio. Il Psg ha infatti reso noto, tramite i propri canali social ufficiali, che un giocatore della squadra Under 19 è risultato positivo al tampone. Al momento, il ...

