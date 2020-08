Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale Europa League 2019/2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League 2019/2020. In Germania i nerazzurri sfidano gli ucraini e si giocano così la grande chance di tornare a disputare una finale che mette in palio un titolo importante per chiudere alla grande una buona stagione. Gli avversari, però, possono rendersi molto pericolosi. Fischio d’inizio alle ore 21 di lunedì 17 agosto, queste le possibili scelte dei due allenatori. DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV QUI Inter – Conte potrebbe non avere a disposizione Sanchez e dunque attacco obbligato con Lautaro e Lukaku. Eriksen ancora dalla panchina nonostante le buone prestazioni. QUI Shakhtar ... Leggi su sportface

