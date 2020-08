Penne con porcini pancetta e panna (Di martedì 11 agosto 2020) Le sono un primo originale e pieno di sapore, un piatto ricco da utilizzare sia per un pasto quotidiano che per un’occasione speciale, una cena tra amici o parenti. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Penne2 patate medie1 pezzetto di cipolla200 g di pancetta a cubetti affumicata200 g di porcini (anche surgelati)2-3 cucchiai di panna40 g di parmigiano reggiano grattugiatoPepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.1 ciuffo di prezzemolo1 spicchietto d’aglioOlio evo q.b.Per preparare le iniziate sbucciando le patate e tagliandole a cubetti, poi sbollentate in acqua per una decina di minuti. Scolate e mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete la cipolla e l’aglio e fate rosolare i funghi ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Penne con La ricetta del giorno: penne ai funghi Corriere Salentino Ponte necessita di interventi, la SP34 Bisenti-Arsita riapre, ma è interdetta ai mezzi pesanti.

ARSITA. C’è amarezza, tristezza, delusione e tanta preoccupazione ad Arsita dopo le ultime notizie relative alla viabilità sulla SP34 che collega il piccolo comune del teramano con Bisenti e quindi co ...

Penne con il pesto freddo di melanzane: primo ok per la spiaggia

Quando fa caldo, servono rimedi efficaci in cucina, come le penne con il pesto freddo di melanzane, un piatto di sostanza buono anche in spiaggia Penne i con il pesto freddo di melanzane Gli penne con ...

