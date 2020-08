Morte della dj Viviana: la Procura apre un’inchiesta per omicidio e sequestro di persona (Di martedì 11 agosto 2020) Si tratta di un «tecnicismo» per dare ampio margine alle indagini. Intanto proseguono le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni figlio della donna ritrovata senza vita nei boschi del Messinese. Oggi l’autopsia sul cadavere Leggi su lastampa

