Moncaro, per mercato vino nel post-Covid Gdo vince su Ho.Re.Ca e tiene biologico (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Labitalia) - Gli acquisti nella Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) bilanciano il calo registrato dall'Ho.Re.Ca., mentre nuovi formati vincono nell'export, dove rimane importante il ruolo del biologico. E' il mercato del vino nell'era post Covid 19 così come descritto da Moncaro, la più grande cantina marchigiana per numero di soci e in ordine di fatturato, con circa 10 milioni di bottiglie prodotte ogni anno. Moncaro compie quest'anno quaranta anni dall'inizio della produzione bio e oggi conta ben 300 ettari di vigneto che rappresentano circa il 50% di tutta la produzione vitivinicola bio delle Marche. "Siamo di fronte a un cambio nel mix di vendita - spiega ad Adnkronos/Labitalia Doriano Marchetti, presidente di Terre Cortesi ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Moncaro per Moncaro, per mercato vino nel post-Covid Gdo vince su Ho.Re.Ca e tiene biologico Il Tempo Moncaro, per mercato vino nel post-Covid Gdo vince su Ho.Re.Ca e tiene biologico

Roma, 11 ago. (Labitalia) - Gli acquisti nella Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) bilanciano il calo registrato dall'Ho.Re.Ca., mentre nuovi formati vincono nell'export, dove rimane importante il ...

Vino: Moncaro, nel post-Covid Gdo vince su Ho.Re.Ca e tiene biologico

E' il mercato del vino nell'era post Covid 19 così come descritto da Moncaro, la più grande cantina marchigiana per numero di soci e in ordine di fatturato, con circa 10 milioni di bottiglie prodotte ...

Roma, 11 ago. (Labitalia) - Gli acquisti nella Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) bilanciano il calo registrato dall'Ho.Re.Ca., mentre nuovi formati vincono nell'export, dove rimane importante il ...E' il mercato del vino nell'era post Covid 19 così come descritto da Moncaro, la più grande cantina marchigiana per numero di soci e in ordine di fatturato, con circa 10 milioni di bottiglie prodotte ...