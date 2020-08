"Massima fiducia in Putin, però...". Parenzo fa il virologo: perde un'altra occasione per tacere (Di martedì 11 agosto 2020) È il caso del giorno: Vladimir Putin, dalla Russia, annuncia di aver trovato un vaccino efficace contro il coronavirus, che verrà usato da settembre sul personale medico e dunque a livello nazionale dall'inizio del prossimo anno. Vaccino che, ha aggiunto lo zar, è stato testato da sua figlia in persona, con moderati effetti collaterali. Le parole di Putin hanno scatenato la comunità scientifica, da cui si sono levate critiche per l'annuncio e che ha sollevato dubbi sulla bontà e la sicurezza del vaccino (non ci sarebbero stati i tempi tecnici per escludere effetti collaterali inaccettabili). Ma oltre agli scienziati, ecco David Parenzo. Già, il conduttore di In Onda non poteva fare a meno di ergersi a simil-virologo e dire la sua. Lo fa su Twitter, dove cinguetta: ... Leggi su liberoquotidiano

ale_villarosa : #Salvini oggi: 'Conte ha sequestrato mezza Italia.' #Salvini 10 marzo: 'Chiudere tutto, a pezzi non basta.' Ma com… - tarutac : RT @DAVIDPARENZO: Massima fiducia nella Russia di #putin che testa vaccino pure sulla figlia, io però preferisco attendere vaccino europeo,… - MarioNGreco13 : RT @DAVIDPARENZO: Massima fiducia nella Russia di #putin che testa vaccino pure sulla figlia, io però preferisco attendere vaccino europeo,… - isella60 : RT @DAVIDPARENZO: Massima fiducia nella Russia di #putin che testa vaccino pure sulla figlia, io però preferisco attendere vaccino europeo,… - mirko60036887 : Massima fiducia, però preferisce.. A volte mi domando se c'è o ci fa.. -

Ultime Notizie dalla rete : Massima fiducia David Parenzo ora fa il virologo: "Vaccino al coronavirus? Massima fiducia in Vladimir Putin, ma..." Liberoquotidiano.it David Parenzo ora fa il virologo: "Vaccino al coronavirus? Massima fiducia in Vladimir Putin, ma..."

È il caso del giorno: Vladimir Putin, dalla Russia, annuncia di aver trovato un vaccino efficace contro il coronavirus, che verrà usato da settembre sul personale medico e dunque a livello nazionale d ...

Nel segno del Kaiser

La carriera di Michael Schumacher in Formula 1 è sicuramente ricordata principalmente per i sette titoli mondiali vinti, per le vittorie e per l’epopea vincente costruita con la Ferrari tra il 2000 ed ...

È il caso del giorno: Vladimir Putin, dalla Russia, annuncia di aver trovato un vaccino efficace contro il coronavirus, che verrà usato da settembre sul personale medico e dunque a livello nazionale d ...La carriera di Michael Schumacher in Formula 1 è sicuramente ricordata principalmente per i sette titoli mondiali vinti, per le vittorie e per l’epopea vincente costruita con la Ferrari tra il 2000 ed ...