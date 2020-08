Lutto nel made in Italy, addio al ''signor'' Bauli (Di martedì 11 agosto 2020) Rosa Scognamiglio L'ingegner Alberto Bauli, a capo dell'omonima industria dolciaria famosa per il pandoro, è morto questa mattina a Verona Il made in Italy dice addio al ''re del pandoro''. Questa mattina, si è spento l'igegner Alberto Bauli, per oltre 25 anni a capo dell'omonima industria che ha reso l'Italia celebre in tutto il mondo per i prodotti dolciari. Il signor Bauli, che avrebbe compiuto 8o anni il prossimo 5 settembre, è morto nella giornata di martedì 11 agosto 2020 nella sua casa di Verona. Chi è Alberto Bauli Nato a Verona il 5 settembre del 1940, Alberto Bauli ha trascorso gran parte della sua infanzia nel biscottificio di famiglia con sede, al tempo, nel capoluogo veneto. Fin ... Leggi su ilgiornale

