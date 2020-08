L’ex capitano della Russia Shirokov stende un arbitro durante una partita amatoriale (Di martedì 11 agosto 2020) Roman Shirokov protagonista di un gravissimo episodio in patria. L’ex giocatore dello Zenit San Pietroburgo, nonché ex capitano della nazionale russa, ha protestato in maniera veemente contro l’arbitro in una partita amatoriale per via di un rigore non concesso. Le proteste non si sono placate alla via verbale ma si sono poi tramutate in pugni e calci al direttore di gara. Match TV, l’emittente per cui Shirokov lavora, ha provveduto immediatamente a sospenderlo dal ruolo di opinionista. Ora l’arbitro avrebbe intenzione di sporgere denuncia secondo quanto riportato da Sportbible. Leggi su sportface

