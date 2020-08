Le elezioni presidenziali Usa nel mirino degli hacker cinesi (e non solo) (Di martedì 11 agosto 2020) (Foto: Getty Images)Robert O’Brien ha affermato che hacker sponsorizzati dal governo cinese stanno prendendo di mira le infrastrutture elettorali statunitensi in vista delle presidenziali di novembre 2020. Per la prima volta il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca va oltre delle semplici indicazioni generiche e punta il dito direttamente contro il governo di Pechino. “Vorrebbe vedere il presidente perdere”, commenta a Face the Nation della Cbs. Continua sottolineando che il cyberteam statunitense è particolarmente attento a prevenire ogni tipo di cyber-interferenza all’election day: “Che si tratti di Cina, Russia o Iran, non lo tollereremo. Ci saranno gravi conseguenze per qualsiasi paese che tenti di ostacolare le nostre elezioni libere ed ... Leggi su wired

