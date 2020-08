Lamorgese modifica i decreti sicurezza, Salvini: “Una vergogna” (Di martedì 11 agosto 2020) Lamorgese annuncia la modifica dei decreti sicurezza. Il nuovo decreto è pronto e sarà presentato in Consiglio dei Ministri a settembre. La maggioranza ha approvato il testo definitivo. La nuova legge accoglierà le osservazioni del Capo dello Stato. Cambia così il sistema di accoglienza. Dall’opposizione ferma la reazione di Matteo Salvini. Decreto immigrazione, l’annuncio di Lamorgese Il nuovo decreto immigrazione è pronto. Cambia già a partire dal nome e andrà a modificare gli attuali decreti sicurezza fortemente voluti dall’ex ministro Salvini. Luciana Lamorgese in una recente intervista fa sapere che entro ferragosto il testo del ... Leggi su newspad

Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, ha annunciato che il decreto Immigrazione è pronto per essere discusso in Consiglio dei Ministri. C’è dunque l’accordo della maggioranza per cambiare i decret ...Il tema immigrazione non va in vacanza nemmeno a Ferragosto. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato che il nuovo decreto immigrazione, che andrà a sostituire il decreto Sicurezza d ...