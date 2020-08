La scelta di Nitr0: da CS:GO a Valorant (Di martedì 11 agosto 2020) Continua una situazione che stiamo vedendo da tempo nel mondo del degli Esports, per quanto riguarda soprattutto l’universo degli FPS e due giganti che si stanno giocando il titolo di Re degli Sparatutto, ovvero Counter Strike: Global Offensive (da questo momento sarà CS:GO) e Valorant, il capolavoro di Riot Games. Nitr0, al secolo conosciuto come Nicholas Cannella, uno dei principali giocatori del Team Liquid, è stato uno dei principali giocatori del mondo di CS:GO, ha deciso di cambiare idea per quanto riguarda l’entrare a far parte del mondo degli agenti di Valorant, abbandonando le forze dell’Ordine e dei Terroristi al resto del suo gruppo. Curioso pensare invece, come fino a poco tempo fa, Nitr0 continuasse a difendere a spada tratta il gioco di Valve , dicendo che avesse “Un ... Leggi su esports247

