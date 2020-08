Kubo: “Villarreal scelta migliore, spero in un grande anno” (Di martedì 11 agosto 2020) Suona subito la carica l’ultimo arrivo in casa Villarreal, Takefusa Kubo, ufficializzato ieri dalla società spagnola. Queste le prime parole del centrocampista giapponese, in prestito secco per un anno dal Real Madrid dopo la parentesi al Maiorca, secondo quanto riporta Marca: “Ho ricevuto parecchie offerte, ma quella del Villarreal era la migliore. Sono molto contento, conosco già lo stadio e quando ho giocato qui con il Maiorca mi è sembrato spettacolare. Ora spero nell’aiuto dello staff per fare una grande stagione”. Nessun rimpianto a proposito dei blancos: “Non penso ad altro, sono al 100% al servizio del Villarreal”. Foto: twitter Villarreal L'articolo Kubo: “Villarreal scelta migliore, ... Leggi su alfredopedulla

