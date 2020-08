Il Tlaxcala annuncia l’arrivo di… Cristiano Ronaldo: il web impazzisce per il post dei messicani (Di martedì 11 agosto 2020) Il Tlaxcala annuncia l'arrivo di... Cristiano Ronaldo. Sì, proprio così nessun errore. La squadra messicana nella notte ha pubblicato un post social con tanto di "Benvenuto" al calciatore della Juventus. Il 5 volte Pallone d'Oro è stato oggetto di una trattativa improvvisa... a sua insaputa e a quella del club bianconero.Il Tlaxcala annuncia... Cristiano RonaldoIl post pubblicato dal club messicano in breve tempo ha fatto il giro del web. Un annuncio in piena regola con tanto di foto e "Bienvenido" ed un simbolo che fa chiaramente pensare ad un trasferimento dalla Juventus. Solamente dopo, con una lettura attenta, si comprende come si sia trattato di un post ironico, che però ... Leggi su itasportpress

