Covid 19 in Campania, positivi sette ragazzi tornati da Corfù: i dati aggiornati (Di martedì 11 agosto 2020) Covid 19 in Campania: positivi anche sette ragazzi che erano tornati da una vacanza a Corfù. Si attende l’esito del tampone per altri 40 viaggiatori di rientro dalla Grecia. Il bollettino pubblicato ieri, lunedì 10 agosto, evidenzia 14 casi positivi al Covid 19 in Campania su 741 tamponi analizzati. Il resoconto di Palazzo Santa Lucia parla … Leggi su 2anews

