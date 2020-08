Coronavirus, la Grecia travolta dalla seconda ondata: è boom di contagi (Di martedì 11 agosto 2020) La Grecia è entrata formalmente nella temuta seconda ondata di pandemia da Coronavirus. Lo ha confermato al Guardian uno dei massimi esperti delle malattie infettive del Paese. Dopo aver registrato il numero più alto di diagnosi positive – un record di 203 casi domenica scorsa – il Paese ha raggiunto una fase critica nella sua … L'articolo Coronavirus, la Grecia travolta dalla seconda ondata: è boom di contagi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : ?? Chi rientra da Grecia e Spagna dovrà fare il test per il coronavirus in aeroporto - LaStampa : Coronavirus: la Grecia entrata formalmente nella seconda ondata - rtl1025 : ?? Cinque ragazzi salentini di 19 anni sono risultati positivi al #Coronavirus al ritorno da una vacanza in #Grecia… - EmMicucci : #Coronavirus Nuova impennata di casi in Italia: +412 nuovi contagi in un giorno. 6 le vittime. AUmentnao i ricover… - LucaB710 : RT @RegioneER: #Coronavirus. Tampone obbligatorio per chi rientra da #Grecia, #Spagna e #Malta: domani ordinanza del presidente @sbonaccini… -