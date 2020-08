Coronavirus, il direttore dell’Istituto Spallanzani: “Sì ai test per chi arriva dall’estero, serve un protocollo europeo” (Di martedì 11 agosto 2020) “I test rapidi a chi arriva o rientra dall’estero, in punti nevralgici come porti, aeroporti e stazioni, sono più che sufficienti per dirci chi sono i francamente positivi a Covid-19. Ed è quello che ci serve in questa fase. Sono soddisfatto perché il ministro della Salute Roberto Speranza si sta muovendo in questa direzione”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Vaia spiega che il Laboratorio di virologia dell’istituto ha redatto un parere proprio più di due settimane fa per il ministero della Salute su due test rapidi. Una relazione sempre su questo fronte era già stata redatta per il Veneto. ... Leggi su meteoweb.eu

Nada Cava è risultata positiva al coronavirus il 13 marzo e da quel momento non si è più negativizzata: verrà curata con il plasma iperimmune. Una donna di 49 anni di Colonnella è positiva al coronavi ...

Coronavirus, a Roma undici nuovi casi: sono 23 in totale nel Lazio. I dati Asl dell'11 agosto

Sono undici i nuovi casi di coronavirus a Roma, altri nove nella provincia della Capitale e tre nelle altre città del Lazio. Dei 23 nuovi contagi in tutto il territorio, quattro provengono dal Cas Mon ...

Nada Cava è risultata positiva al coronavirus il 13 marzo e da quel momento non si è più negativizzata: verrà curata con il plasma iperimmune. Una donna di 49 anni di Colonnella è positiva al coronavi ...