Come richiedere il rimborso dell’abbonamento ATM non utilizzato a causa del lockdown (Di martedì 11 agosto 2020) Da lunedì 10 agosto a Milano è possibile ottenere le cosiddette "mensilità compensative", da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 Leggi su ilpost

Come richiedere il rimborso dell'abbonamento ATM non utilizzato a causa del lockdown

Da lunedì 10 agosto a Milano è possibile ottenere le cosiddette "mensilità compensative", da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 Da lunedì 10 agosto è possibile richiedere un rimborso dell’abbonament ...

Bonus inps, il vicegovernatore ammette: «Il mio studio ha chiesto i 600 euro»

In un crescendo parossistico, la Lega ieri ha vissuto la sua giornata più lunga con tre consiglieri regionali invischiati nell’affaire del bonus di 600 euro, la caccia ai nomi e il colpo di grazia: un ...

