Calabria, dal 19 al 24 settembre il Premio Cuccari (Di martedì 11 agosto 2020) REGGIO CALABRIA – “Con tanto entusiasmo, coraggio e voglia di ricominciare ci siamo impegnati per confermare un evento ormai storicizzato. Avremmo voluto organizzarlo ad agosto, ma gli eventi legati all’emergenza Covid ci hanno indotto a rimandarlo ad un periodo piu’ congeniale”. Cosi’ alla Dire il presidente dell’Accademia dei Caccuriani e del Premio Caccuri Adolfo Barone, manifestazione culturale che si terra’, quest’anno, dal 19 al 24 settembre nella cittadina di Caccuri (Crotone). Leggi su dire

_Carabinieri_ : Era latitante dal 2018 per sfuggire alla condanna in 1° grado per omicidio, detenzione di armi e ed estorsione. Coo… - danstellina : @matteosalvinimi che gran cazzaro che sei,non ne azzecchi una - cmnewsit : Calabria: Ponte sullo stretto. Santelli, “la Calabria è fuori dal tunnel. C’è un progetto esecutivo. Si realizzi l’… - AvvenirediCal : Approvato il calendario venatorio in Calabria: stagione aperta dal 20 settembre a 31 gennaio. Leggi tutto… - Satryland59 : RT @neXtquotidiano: Come la Lega si lamenta per la #navequarantena per i migranti... voluta dal centrodestra in Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria dal Paura in Calabria, forte scossa di terremoto nel cosentino: magnitudo 3.7 Fanpage.it Nuovo progetto tunnel Stretto di Messina: addio ponte?

Il ponte si trasforma in tunnel sottomarino. Non è l'ultima battuta dell'Ingegner Cane, che negli anni 2002 faceva ridere con i suoi siparietti in tv durante "Mai Dire Domenica" nei quali parlava del ...

Discariche di Cassano e Castrovillari: da Regione 3,7 milioni per bonifica

Catanzaro - Attraverso la rimodulazione dei fondi europei, altri 3.700.000 euro andranno ad aggiungersi alle risorse già stanziate per la bonifica delle discariche di Cassano Ionio e Castrovillari, pe ...

Il ponte si trasforma in tunnel sottomarino. Non è l'ultima battuta dell'Ingegner Cane, che negli anni 2002 faceva ridere con i suoi siparietti in tv durante "Mai Dire Domenica" nei quali parlava del ...Catanzaro - Attraverso la rimodulazione dei fondi europei, altri 3.700.000 euro andranno ad aggiungersi alle risorse già stanziate per la bonifica delle discariche di Cassano Ionio e Castrovillari, pe ...