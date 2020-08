Bimba di 11 anni rapita da un automobilista mascherato e trascinata nel bosco (Di martedì 11 agosto 2020) La terribile notizia arriva dal Regno Unito. Una 11enne è stata rapita da un automobilista mascherato e trascinata nei boschi. La Polizia dello Staffordshire, nello UK, sta indagando sul terribile caso di un uomo che ha rapito e trascinato una 11enne nel bosco vicino al Park Hall Country Park, a Stoke-on-Trent, prima che potesse scappare … Leggi su viagginews

