Antonella Elia, l’ultimo attacco arriva da chi non ti aspetti (Di martedì 11 agosto 2020) Questo articolo Antonella Elia, l’ultimo attacco arriva da chi non ti aspetti . Antonella Elia finisce di nuovo sotto attacco. Stavolta però a metterla nel mirino è davvero chi non ti aspetti. Ma che cosa è successo? Antonella Elia è senza alcun dubbio stata una delle grandi protagoniste di questi ultimi mesi. Basta pensare alle sue partecipazioni al ‘Grande Fratello Vip’ e a ‘Temptation Island’ per rendersene conto. … Leggi su youmovies

cristiano90p2 : Il fidanzato della lessa fa bene a rosicare io sarò nervoso fino a settembre Antonella elia fuori dai Maroni e dalla tv - cristiano90p2 : @blogtivvu Belle parole bravo Antonella elia fuori dai Maroni - cristiano90p2 : @SaCe86 Le parole del marito della lessa mi sono piaciute basta con questa persona Antonella elia non merita di stare in tv basta! - Notiziedi_it : Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip 2020: “coppia” esplosiva con Pupo - StraNotizie : Antonella Elia opinionista al GF Vip, il duro sfogo: “Che pena, provo quasi imbarazzo è una protetta!” -