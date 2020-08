Acqua potabile dal mare in soli 30 minuti. La rivoluzione arriva dall’Australia (Di martedì 11 agosto 2020) Bere l’Acqua di mare? In futuro potrebbe essere la soluzione sicura, veloce e sostenibile per rispondere alla carenza idrica. E per farlo potrebbero bastare un filtro hi-tech e la luce diretta del sole. Sono questi, infatti, gli unici due ingredienti dell’innovazione che ha permesso ai ricercatori australiani della Monash University (Melbourne) di sviluppare la prima tecnologia al mondo in grado di rendere potabile l’Acqua marina in meno di 30 minuti. Questo filtro, fanno sapere i ricercatori, è in grado di rendere disponibile centinaia di litri di Acqua potabile al giorno e per farlo ha bisogno solo della luce solare diretta, un processo – quindi – efficiente dal punto di vista energetico, a basso costo e sostenibile Nella ... Leggi su databaseitalia

