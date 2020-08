X Factor, frattura alla schiena per l’ex giudice Simon Cowell (Di lunedì 10 agosto 2020) “Simon si è fratturato la schiena e avrà un’operazione nel pomeriggio” si legge nella nota pubblicata sul sito di People che per primo ne ha dato notizia. Simon è Simon Cowell, ex giudice di X Factor ma soprattutto ‘papà’ e creatore del format internazionale e produttore musicale (tra gli altri dei One Direction che proprio lui formò durante il talent canoro). Ma cos’è successo? Un incidente a prima vista banale si è rivelato peggiore del previsto: “Simon è caduto dalla sua bicicletta sabato pomeriggio mentre stava testando la sua nuova bicicletta elettrica in campagna nella sua casa di Malibù con la sua ... Leggi su tvzap.kataweb

