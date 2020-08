WSJ – Contatti preliminari tra Twitter e TikTok per una fusione (Di lunedì 10 agosto 2020) WSJ, Twitter avrebbe avviato Contatti preliminari con TikTok per discutere della fusione tra le due app. Ma Microsoft resta in vantaggio nella trattativa. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, anche Twitter avrebbe messo gli occhi su TikTok, con il quale sarebbero andati avanti colloqui preliminari mirati a una potenziale fusione. Twitter, colloqui preliminari con TikTok per una fusione Dal WSJ fanno sapere che non è chiaro se Twitter cerchi un accordo con TikTok. Di certo si tratta di una operazione complicata anche se la fusione interesserebbe solo le operazioni statunitensi.. Le ... Leggi su newsmondo

