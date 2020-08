Una cosa è la narrazione, un’altra il reale rapporto tra Gattuso e De Laurentiis (Di lunedì 10 agosto 2020) Come volevasi dimostrare, non c’è stato alcun rinnovo del contratto tra Gattuso e il Napoli. Non c’era alcuna urgenza e – particolare non irrilevante – non c’erano le condizioni. La modalità contrattuale di De Laurentiis è lontana anni luce da quella di Gattuso. De Laurentiis vuole sentirsi sicuro, teme più di ogni altra cosa gli addii. E quindi costella i contratti di penali. E’ un tratto che da sempre caratterizza la sua presidenza. Penali che per Gattuso sono una costrizione insopportabile. C’è ovviamente dell’altro. C’è che i due, al di là della retorica che avvolge il Napoli, si stanno ancora annusando. Gattuso è andato al di là delle aspettative ... Leggi su ilnapolista

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - TeresaBellanova : Ritengo ci sia una sola cosa da fare: l’Inps renda pubblici i nomi dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus. - TizianoFerro : Tra una cosa e l’altra qui negli USA siamo a casa da marzo. Sto passando l’estate a riscoprire la musica, i giochi,… - It_HorseProtect : Stanotte qualcuno di noi inseguirà una stella per esprimere un desiderio: tutti noi abbiamo sogni da realizzare e s… - DevisZanaga : @malvaverbasco3 I casi miei arrivavano da Bergamo e Asti. Sono stato in Italia soprattutto perché ora come ora se t… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cosa «Voglio soltanto una cosa: la semifinale» L'Arena Rocco Casalino smentisce la nuova love story: qual è la verità?

Rocco Casalino è da due anni il portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Da quando ha avuto l’onere e l’onore di ricoprire una carica istituzionale così delicata, ...

Twitch, rimborsata la madre del ragazzino che ha fatto donazioni per 20 mila dollari

Tutto è bene ciò che finisce bene: potremmo riassumere così l'insolita vicenda che vi abbiamo raccontato alcune settimane fa e con protagonista un ragazzino che ha letteralmente mandato in fumo i risp ...

Rocco Casalino è da due anni il portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Da quando ha avuto l’onere e l’onore di ricoprire una carica istituzionale così delicata, ...Tutto è bene ciò che finisce bene: potremmo riassumere così l'insolita vicenda che vi abbiamo raccontato alcune settimane fa e con protagonista un ragazzino che ha letteralmente mandato in fumo i risp ...