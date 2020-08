Ue: Gentiloni, 'piani e tempi chiari, bisogna concentrarsi su 7-8 aree' (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "C'è una grande occasione di provare a fare sul serio alcuni cambiamenti che ripetiamo come litanie da decenni. Quindi più che cento progetti per dare segnali a tutti, penso sia importante concentrarsi su sette o otto aree di intervento che trascinino il resto. Ma devono essere percorsi precisi con spese dettagliate, investimenti, regolamenti, risultati attesi, tempi previsti. Penso di essere tra i più consapevoli di quanto sia difficile, ma senza chiarezza e realismo sarà difficile assicurare il successo di Next Generation Eu". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il Commissario Europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni in merito alle misure da adottare in Italia per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza ... Leggi su iltempo

