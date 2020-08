Uccise gorilla di montagna: condannato a 11 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Uccise gorilla di montagna in un parco protetto in Uganda: condannato a 11 anni per bracconaggio. L’uomo aveva ucciso anche un esemplare di facocero e uno di un cefalofo dalla fronte nera In Uganda è stato condannato a 11 anni di reclusione l’uomo che ha ucciso Rafiki, un raro esemplare di gorilla di montagna. Davanti ai… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

