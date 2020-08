Traffico Roma del 10-08-2020 ore 12:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente con rallentamenti in via di Tor Bella Monaca tra via di Torrenova il raccordo anulare In quest’ultima direzione disagi anche sulla Casilina per un incidente avvenuto in corrispondenza di via di Torre Spaccata inevitabili le ripercussioni rallentamenti nelle due direzioni Ricordami lavori lungo autostrada Roma L’Aquila Teramo parzialmente chiusa in direzione Roma a partire da Roma Est per cui tutto il Traffico deviato sulla complanare sino allo svincolo di Viale Palmiro Togliatti ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Incendio in via del Foro Italico, fiamme e un'alta colonna di fumo nero

Nuovo incendio a Roma: le fiamme lungo via del Foro Italico Grosso incendio a Roma Nord nell'area adiacente a via del Foro Italico. I roghi non danno tregua alla Capitale, oggi l'alta colonna di fumo ...

Blitz a "Ganjalotti": i carabinieri scoprono 167 piante di marijuana coltivate da una donna

Aveva organizzato una piantagione di marijuana in 500 metri quadri di terreno situato lungo via della Storta, sul quale era stato installato un impianto di irrigazione destinato alla coltivazione di m ...

