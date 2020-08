Temptation Island, Sofia in abiti da sposa: prove di matrimonio (Di lunedì 10 agosto 2020) Sofia Calesso incanta tutti su Instagram facendosi immortalare in abito da sposa. Che l’ ex concorrente di Temptation Island si stia preparando al grande passo con Alessandro Medici? I primi ad uscire insieme Lei e Alessandro Medici sono stati i primi ad uscire da Temptation Island. La coppia infatti ha deciso di partecipare al programma … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ChiccoseDOC : “GFVIP 5?: LUCA ZOCCHI, MARITO DI FERNANDA LESSA, SULLA RIPORTATA ED UFFICIOSA PROMOZIONE DI ANTONELLA ELIA AD OPIN… - TRASHPERSON18 : ??IMPORTANTE?? Oltre ai video di Grande Fratello Nip&Vip, Isola Dei Famosi, Temptation Island Nip&Vip e qualche altro… - infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia e la dedica d'amore di Pietro delle Piane - blogtivvu : Andrea Battistelli di Temptation Island ha fatto letteralmente infuriare il web: il gesto imprudente ripreso dalla… - blogtivvu : Temptation Island, il gesto imprudente di Andrea Battistelli: il web in rivolta, ecco il video dell'accaduto -