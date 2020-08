Tania Cagnotto: “Non me la sentivo di andare all’Olimpiade senza onorarla” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non me la sentivo di andare all’Olimpiade senza onorarla“. È questa la motivazione che ha spinto la campionessa Tania Cagnotto a dare l’addio al mondo dei tuffi. “Non sarei riuscita a prepararla senza la giusta forza di volontà e impegno – ha aggiunto Tania ai microfoni di Rai Sport -. Poi è arrivata la sorpresa di un altro bambino che mi ha aiutato nella scelta. All’Olimpiade non ci sarò, mi dispiace chiuderla qui, anche per le persone che mi aspettavano sul trampolino“. E ancora: “Voglio pensare di aver chiuso in bellezza e in modo romantico la mia carriera, sono riuscita a prendere delle medaglie olimpiche. Vorrei poter trasmettere anche l’esperienza di gareggiare, di rialzarsi ... Leggi su sportface

