Sorrento, operatore turistico positivo al Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Un operatore turistico 28enne di un’azienda di Sorrento è risultato positivo al Covid, si tratta del 18esimo caso nel comune della Costiera. A renderlo noto, solo poco fa, è stato il primo cittadino, Giuseppe Cuomo, spiegando che “sia i suoi colleghi, sia i familiari sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi”. “L’ultimo positivo – chiarisce il sindaco – era stato individuato il 25 luglio scorso: per lui, il primo tampone è risultato negativo e si è in attesa del secondo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

