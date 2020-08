Save Me, la seconda stagione da stasera su Sky (Di lunedì 10 agosto 2020) Da stasera alle 21:15 su Sky Atlantic arriva la seconda stagion per il thriller Sky Original creato, scritto e interpretato da Lennie James. A distanza di un anno e mezzo dalle drammatiche vicende della prima stagione, tormentato dall'immagine della figlia Jody, Nelly Rowe riprende la sua affannosa e sempre più pericolosa ricerca della verità sulla scomparsa della ragazza in Save Me Too, l'apprezzata serie thriller targata Sky Original creata, scritta e interpretata da Lennie James (The Walking Dead) che arriverà stasera su Sky Atlantic alle 21.15. Dai creatori di Bodyguard e Line of Duty, l'atteso secondo capitolo di Save Me vedrà nel cast, accanto a James, ancora Suranne Jones (Doctor Foster) che torna nei panni della madre di Jody, Stephen Graham (The ... Leggi su movieplayer

