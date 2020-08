Sabbia e bikini striminzito, "bruciata dal sole": Diletta Leotta, la foto incendiaria (in tutti i sensi) | Guarda (Di lunedì 10 agosto 2020) “bruciata dal sole”. È la frase scelta da Diletta Leotta per accompagnare l'ultimo scatto incendiario pubblicato sui social. La bella giornalista sportiva si sta godendo il mare e le vacanze, ma tiene comunque aggiornato Instagram, dove in un amen con l'ultima foto ha raggiunto quasi mezzo milione di mi piace. D'altronde la platea dei suoi fan è vastissima e in costante aumento: stesa sulla Sabbia, la Leotta si mostra a mezzo busto, ma tanto basta per mettere in evidenza il bikini striminzito che a fatica contiene le sue forme generose. E infatti è proprio il décolleté intrigante e super abbronzato a catturare l'attenzione dei follower, che si sono subito lanciati in commenti più o ... Leggi su liberoquotidiano

PADANO_LIBERO : @RadioSavana Immagini meravigliose. S t u p e n d e. Urca la miseria. Che randellate col collo del piede sono arriv… - McNuggeron91 : @Majo9111 Innanzitutto, quando arriveranno i capelli bianchi? Quindi tra un anno, circa? In più, l'idea di vivere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabbia bikini «Vorrei essere la sabbia che entra nel costume», Diletta Leotta "bruciata al sole": la foto in Sardegna UrbanPost Diletta Leotta Instagram, “bruciata al sole”: «Vorrei essere la sabbia che entra nel costume»

Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Diletta Leotta, giornalista di DAZN, che terminata la serie A si sta concedendo qualche giorno di relax e divertimento con le amiche, facendo gite in barca e b ...

Diletta Leotta si bagna, la sabbia scivola lì in mezzo: il bikini non regge – FOTO

Talentuosa, solare, e straordinariamente bella. Questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è in vacanza ma non perde mai l’occasione di condividere ...

Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Diletta Leotta, giornalista di DAZN, che terminata la serie A si sta concedendo qualche giorno di relax e divertimento con le amiche, facendo gite in barca e b ...Talentuosa, solare, e straordinariamente bella. Questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è in vacanza ma non perde mai l’occasione di condividere ...