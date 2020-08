Roma, l’annuncio di Virginia Raggi: «Mi ricandido contro i giochi di palazzo» (Di lunedì 10 agosto 2020) Alla fine lo ha fatto. Virginia Raggi ha annunciato di volersi candidare, per la seconda volta, a sindaca di Roma in vista delle elezioni comunali del 2021. «Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5s: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma». Una scelta fatta quando né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora messo sul tavolo i nomi di possibili candidati al Campidoglio. Dunque Raggi tenta il bis: «Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti». «Una scelta – dice, come riportato da Il Foglio – contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale». Nei mesi scorsi la ... Leggi su open.online

