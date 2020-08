Roma, De Rossi ritorna: più di una suggestione per la panchina. E Totti… (Di lunedì 10 agosto 2020) Daniele De Rossi di nuovo alla Roma, questa volta con un ruolo ben diverso rispetto al passato. La nuova proprietà sta riflettendo sulla questione allenatore e il nome dell'ex capitano è tra quelli nella lista dei preferiti.Roma: l'ex capitano come allenatorecaption id="attachment 714329" align="alignnone" width="754" De Rossi (getty images)/captionI tifosi della Roma, siamo sicuri, lo rivorrebbero subito. Daniele De Rossi può tornare in giallorosso con vesti diverse. Con il cambio di proprietà il nome dell'ex capitano è tra i papabili alla guida tecnica. Molto sarà deciso dal nuovo direttore sportivo. Ma l'ex centrocampista è un forte candidato... Con lui, come riporta Il Messaggerro, possibile anche il ritorno di Francesco Totti come ... Leggi su itasportpress

