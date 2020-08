Ritiro Cagliari: si parte il 18 agosto ad Assemini: i dettagli (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Cagliari ha comunicato le date del Ritiro precampionato che si svolgerà tra Asseminello e Aritzo: si parte il 18 agosto Una settimana dopo la fine della stagione, il Cagliari deve già pensare alla prossima. La ripresa del campionato fissata per il 19 settembre, ha imposto al club rossoblù un Ritiro praticamente immediato. I rossoblù di Eusebio Di Francesco si ritroveranno martedì 18 agosto nel centro sportivo di Asseminello per dare il via alla stagione 2020/21. ARITZO – Il giorno dopo la squadra si sposterà ad Aritzo, sede per il 6° anno consecutivo del Ritiro del Cagliari. I rossoblù si alleneranno allo Stadio del Vento fino a sabato ... Leggi su calcionews24

Dalla_SerieA : CAGLIARI: Il programma del ritiro precampionato - - sportli26181512 : #Notizie Cagliari, il programma del ritiro estivo: si parte il 18 agosto: Cagliari ritiro estivo. Il campionato si… - CitizenPost : Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini - carlacasu : Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini - sassaripost : Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini -