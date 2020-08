Riscatto laurea agevolato, cosa comporta e come muoversi (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Riscatto laurea consente di valorizzare gli anni dedicati al conseguimento della laurea ai fini pensionistici. Questo, ovviamente, permette di arrivare alla pensione anticipata con qualche anno di anticipo (nessun anticipo, invece, spetta per la pensione di vecchiaia). Con il decreto 4/2019, inoltre, si è aggiunta la possibilità del Riscatto laurea agevolato che permette di pagare un onere minore per il Riscatto degli anni della durata legale del corso di laurea, a patto che gli stessi non siano già coperti da contribuzione. Riscatto laurea agevolato, come funziona Una lettrice scrive per chiedere: Salve,scrivo per chiedere chiarimenti sul ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Riscatto laurea agevolato, cosa comporta e come muoversi - FRN1231 : @INPS_it Buongiorno, ripeto la domanda. Quali sono i tempi medi per ottenere i calcoli per il riscatto della laurea… - FabioDeGi : Bisogna porre attenzione al punto 8 dell'articolo.....più si entra tardi nel mondo del #lavoro, e meno conviene il… - zazoomblog : Riscatto laurea agevolato quanto anticipo permette? - #Riscatto #laurea #agevolato #quanto - NotizieOra : Riscatto laurea agevolato, quanto anticipo permette? -

Ultime Notizie dalla rete : Riscatto laurea Riscatto laurea agevolato, cosa comporta e come muoversi Notizie Ora Milano, si laurea in ospedale per stare vicino alla sorella 15enne malata: "Mi ha insegnato tutto"

Milano, si laurea in ospedale per stare accanto alla sorella: "È la parte migliore della mia vita" Adriana Ciafardoni è una ragazza di 23 anni originaria di Cerignola che qualche settimana si è laurea ...

Spid pensioni Inps 2020: cos'è, come funziona e come richiederlo

Spid pensioni, si consiglia ai pensionati e ai futuri pensionati, di richiedere il codice Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e quindi anche ai sistemi Inps. Vediamo pe ...

Milano, si laurea in ospedale per stare accanto alla sorella: "È la parte migliore della mia vita" Adriana Ciafardoni è una ragazza di 23 anni originaria di Cerignola che qualche settimana si è laurea ...Spid pensioni, si consiglia ai pensionati e ai futuri pensionati, di richiedere il codice Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e quindi anche ai sistemi Inps. Vediamo pe ...