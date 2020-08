Recovery Fund, Gentiloni: ‘Non è il secondo tempo dell’azione di pronto soccorso’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Commissario Paolo Gentiloni parla del Recovery Fund e avverte l’Italia: “Più che cento progetti penso sia importante concentrarsi su sette o otto aree”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il commissario europeo Paolo Gentiloni ha parlato del Recovery Fund e non ha risparmiato suggerimenti al governo. Lo sforzo dell’Unione europea di fronte alla crisi coronavirus Nella prima parte della sua intervista Gentiloni ha parlato dello sforzo dell’Unione europea per rispondere a una crisi senza precedenti. “Rispetto alla crisi dell’euro, abbiamo compiuto in dieci settimane scelte che erano state negate o rinviate per dieci anni. In parte è stato possibile per la durezza stessa della ... Leggi su newsmondo

“Il Recovery fund non sia un passaggio della diligenza cui attingere ma occasione di storico rilancio per l’Italia”. Sergio Mattarella, ricevendo in settimana al Quirinalei presidenti delle Regioni in ...

Giuseppe Caporaso – Ritorna nuovamente con forza la questione meridionale in Italia. In realtà, non è mai scomparsa, ma per alcuni decenni è stata in qualche modo accantonata per poi riesplodere prepo ...

