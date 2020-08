"Questa efficienza stride". Crosetto stana l'Inps: bonus ai deputati? Quel dettaglio che in pochi hanno notato (Di lunedì 10 agosto 2020) A Stasera Italia, programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili, si parla del bonus dell'Inps richiesto dai cinque parlamentari. A dire la sua, nella puntata di lunedì 10 agosto, anche Guido Crosetto. "Questa efficienza dell'Inps nel trovare informazioni stride con la totale inefficienza nel pagare le persone - esordisce il fondatore di Fratelli d'Italia, ora imprenditore -. Sono velocissimi a fare cose inutili e sono lentissimi nel fare cose in cui c'è la vita delle persone in ballo". Lo stesso Crosetto, uscita la notizia, si era lasciato andare a qualche sospetto: "Lasciate per un secondo da parte l'odio, lo schifo ed ogni giudizio sui 5 parlamentari che ... Leggi su liberoquotidiano

