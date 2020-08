Proseguono le ricerche del piccolo Gioele a Messina (Di lunedì 10 agosto 2020) PALERMO – Proseguono a Caronia, in provincia di Messina, le ricerche del piccolo Gioele, di quattro anni, scomparso lunedi’ scorso con la madre, Viviana Parisi, trovata morta poi sabato. Al lavoro cinofili ed esperti in topografia applicata al soccorso dei vigili del fuoco. A stabilire le cause della morte di Parisi sara’ l’autopsia, disposta dalla magistratura. Leggi su dire

