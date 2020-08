Petroliera incagliata minaccia isola di Mauritius (Di lunedì 10 agosto 2020) Una Petroliera giapponese si è incagliata sulla barriera corallina vicino le isole Mauritius. Una perdita di greggio che le autori locali non riescono a fermare potrebbe causare un disastro ambientale. Aiuti arrivati dall'isola di Reunion e promessi dall'armatore giapponese Un comunicato ANSA segnala che "Il paradiso turistico dell'isola di Mauritius è minacciato da una catastrofe ambientale per l'arenamento di una Petroliera. Il Paese dell'Oceano Indiano (...) - Ambiente / Petrolio, Inquinamento Leggi su feedproxy.google

SkyTG24 : È stato di emergenza in #Mauritius, dove una petroliera incagliata sta perdendo carburante, e il mare agitato rende… - fattoquotidiano : TONNELLATE DI PETROLIO IN MARE Rischio disastro ambientale di proporzioni gigantesche, ecco cosa sta accadendo - LeonardDicirene : RT @XrItaly: ?????? DISASTRO ECOLOGICO AL LARGO DELLE MAURITIUS Una petroliera giapponese, incagliata al largo delle isole Mauritius DAL 25… - tinas48 : Mauritius, petroliera incagliata perde tonnellate di greggio in mare. È emergenza, Macron invia aiuti… - raffaelespedic1 : RT @CrisciGloria: Mauritius, marea nera fuoriesce dalla petroliera incagliata nel paradiso dei turisti -