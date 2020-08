Napoli, ufficiale la data del ritiro a Castel di Sangro: ci saranno anche i tifosi (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La sconfitta del Napoli contro il Barcellona ha accelerato tutto per il ritiro, ma saremo pronti”. Marco Marsilio, Presidente della regione Abruzzo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato la data di inizio del ritiro estivo di Castel di Sangro. Queste le sue parole: “Ho sentito De Laurentiis qualche ora fa. Non ci ha detto della durata del ritiro, ma penso che saranno due settimane a partire dal 24 agosto. Non escludo che possano allungarsi, siccome il campionato comincerà il 19 settembre. Insieme a tutti gli organi sanitari stiamo lavorando, affinché l’afflusso dei tifosi avvenga nel pieno rispetto ... Leggi su anteprima24

