Municipio X, Ostiadamare a gonfie vele con musica d’autore, classica e teatro (Di lunedì 10 agosto 2020) Con l’avvio della settimana di Ferragosto, proseguono gli appuntamenti all’interno del chiostro di Palazzo del Governatorato. Sabato scorso l’esordio di Ostiadamare, la rassegna organizzata dal Municipio X che vede protagonisti del territorio esibirsi in rappresentazioni musicali, teatrali. In programma anche eventi letterari. “Siamo orgogliogliosissimi – ha esordito l’Assessore alla Cultura Silvana Denicolò – perché quest’anno sono aumentate le richieste di partecipazione alla manifestazione d’interesse lanciata dalla nostra Amministrazione. Ben 13 le proposte giunte a fronte delle 7 dello scorso anno. Quello che inizia stasera è un programma variegato e ricco. Un segnale di crescita per tutto il territorio del quale ringraziamo i proponenti e il ... Leggi su romadailynews

